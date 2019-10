Koe in gracht en hond in kanaal: de brandweer schiet te hulp VHS

17 oktober 2019

18u29 0 Ledegem Een fietsende scholier zag donderdagochtend dat langs de Kleine Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel, op de grens met Izegem, een koe in de gracht was gesukkeld. Even later moest de brandweer ook uitrukken voor een hond die in het kanaal was terechtgekomen, in Ingelmunster.

Op school vertelde de fietsende leerling over de koe die hij in de gracht had zien steken. Daarop verwittigde de directie de hulpdiensten. Omdat het voorval aanvankelijk gemeld was op het grondgebied van Izegem, waren het blussers van die post die uitrukten. Toen ze ter plaatse kwamen, merkten ze dat de koe op eigen kracht uit de diepe gracht was geraakt. Naar de oorzaak van het avontuur hoefde niet ver gezocht: de gracht werd recent schoongemaakt en zoals gebruikelijk werd het vuil op de rand van de weide gegooid. Alleen belandde het vuil op een prikkeldraad waardoor die op de grond lag en de koe in de gracht sukkelde. Het dier werd door z’n eigenaar weer in de weide geloodst.

Weggelopen hond

Kort nadien werden ook de Ingelmunsterse spuitgasten opgeroepen voor een dier in nood. Een schipper had gezien hoe in het kanaal Roeselare-Ooigem een hond zwom. Het dier leek de uitputting nabij. Toen de blussers arriveerden, bevond de hond zich aan de kant van het kanaal en kon het dier zonder veel moeite over de kaaimuur worden getild. Ongeveer op hetzelfde moment arriveerde ook de eigenares van de hond. Zo kwam aan het licht dat het dier eigenlijk weggelopen was. Het baasje was er naar op zoek en reageerde bijzonder tevreden bij het terugvinden van haar viervoeter.