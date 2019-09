KLJ viert negentigste verjaardag met hypnotiseur Erik De Block

25 september 2019

KLJ Ledegem bestaat negentig jaar en viert dat komend weekend met een driedaagse.

Op vrijdag is er vanaf 17.30 uur een groenten- en fruitkaarting in GC De Samenkomst in de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem. Op zaterdag is er vanaf 20 uur in GC De Link in Sint-Eloois-Winkel een wervelende show van hypnotiseur Patrick Pickart uit Izegem, die nog aan Belgium’s Got Talent op VTM heeft deelgenomen. Tickets kosten acht euro. Zondag worden op het middaguur aan de basiliek van Dadizele landbouwtractoren, vrachtwagens en jeeps gewijd. Daarna worden in De Samenkomst ribbetjes geserveerd. Kaarten kosten zestien euro, aperitief inbegrepen. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen acht euro. Tickets en meer info op 0474/52.28.78.