Kindje steekt per ongeluk zetel die buiten op koertje staat in brand Alexander Haezebrouck

16 september 2020

21u42 0 Ledegem Op een koertje van een woning op de hoek van de Sint-Pieterstraat en de Sint-Eloois-Winkelstraat vatte woensdagnamiddag een sofa vuur. “Per ongeluk aangestoken door de kleinste van het gezin”, vertelt een kennis van de familie. Het gezin woont er met 11 personen. Aan de woning zelf viel de schade mee.

De brandweer rukte massaal uit naar de woning waar een gezin met 11 personen woont. De sofa stond in lichterlaaie en richtte ook schade aan de gevel aan. Ze konden het vuur evenwel erg snel blussen. De Tsjetsjeense familie die in de woning woont was er onder de indruk. “Even vreesden ze dat ze hetgeen ze maar hebben ook nog eens zouden verliezen”, vertelt een kennis van de familie. “De jongste van de familie had per ongeluk de sofa in brand gestoken.” Niemand raakte gewond. De woning zelf diende verlucht te worden, maar is niet onbewoonbaar.

Vader gruwelijk vermoord

Het familie is erg gekend in Ledegem. De vader, Imran Aliev, werd op 30 januari dit jaar gruwelijk vermoord in een hotel in Rijsel. De man was een fervent blogger waarin hij veel kritiek uitte op president Ramzan Khadyrov, die erg omstreden is. De man werd door de poetsvrouw van het hotel Coq Hardi aan het station in Rijsel dood teruggevonden. Zijn keel was overgesneden en had meer dan 100 messteken te verwerken gekregen. De Franse speurders gingen al snel uit van een politieke moord. De man die Aliev vermoord heeft, is vermoedelijk de 34-jarige Usman Mamadiev, een huurmoordenaar. Na de moord hield de politiezone Grensleie een verscherpte toezicht aan de woning van de familie.