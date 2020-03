Kadee op tournee: kinderschoenen passen aan huis, omwille van corona Hans Verbeke

24 maart 2020

18u54 13 Ledegem Daar sta je dan, met je zomercollectie kinderschoenen in coronatijden. Katrien Gheysen, zaakvoerster van Kadee, een speciaalzaak voor kinderschoenen in Sint-Eloois-Winkel, legt zich niet neer bij de gedwongen sluiting van haar winkel. “Als de klant niet tot bij mij kan komen, ga ik zelf de baan op. In veilige omstandigheden uiteraard”, lacht ze.

Net zoals veel andere kleinhandelaars moest Katrien Gheysen de deuren van haar winkel sluiten. “Maar ik kan niet stilzitten en bovendien vond ik het vooral erg voor mijn trouwe klanten. De zomer komt eraan, de (uitgestelde) communiefeesten, noem maar op. Een webshop zou in deze omstandigheden ideaal zijn. Maar die heb ik niet. Te duur en haaks op de filosofie van mijn kleinschalige winkel. Ik ben bovendien geen fan van een webwinkel. Dat is me net allemaal iets te kunstmatig.”

Voetjes zonder geheimen

Katrien dacht na hoe ze een mouw kon passen aan de situatie. “Mijn service is zonder meer mijn grootste troef”, legt ze uit. “Van zowat alle trouwe klanten weet ik welke schoenen ik kan bovenhalen, zodra ze de winkel binnenstappen. De voetjes van hun kinderen hebben voor mij geen geheimen. En dus kan ik hen eigenlijk ook op verplaatsing, bij hen thuis, dezelfde schoenen aanbieden. Want virus of niet, voetjes van kindjes blijven groeien. En niemand wil z’n kroost laten rondlopen in knellende schoentjes, toch?”

Schoentjes thuisgeleverd

Op sociale media lanceerde Katrien maandagmiddag haar aanbod. “Klanten die dat willen, kunnen me via sociale media of sms een foto sturen van de schoentjes die aan vervanging toe zijn, met vermelding van merk en maat. Ik bezorg hen dan per kerende foto’s van alle nieuwe schoentjes die ze kunnen passen. De klant maakt een eerste keuze en krijgt die schoentjes thuisgeleverd, mét een handleiding vol foto’s waarop te zien is hoe schoenen het best gepast worden en waar de mensen op moeten letten. Die handleiding is nodig, want ik lever de schoenen aan de voordeur, bel aan en ga vervolgens weer in m’n auto zitten, tot de klant gekozen heeft. Op die manier herleid ik het risico op besmetting tot het absolute minimum, voor mijn klanten maar ook voor mezelf.”

Sandaaltjes en communieschoentjes

Als de klant een keuze heeft gemaakt, komt Katrien haar auto weer uit om de niet-gekozen schoenen aan de deur weer op te halen. “Betalen gebeurt via overschrijving, zodat er geen geld aan te pas komt”, lacht ze. “Of ik niet bang ben dat sommige mensen zullen vergeten te betalen? Absoluut niet. Ik werk in vertrouwen, dat volstaat.” Lieselot Devos, een jonge slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle, is alvast opgezet met het initiatief van Katrien. “Superhandig toch, in deze moeilijke tijden?”, zegt ze. “Onze Remi heeft sandaaltjes nodig en communieschoentjes. Katrien heeft enkele modelletjes uitgezocht. Remi heeft thuis eens kunnen passen. De sandaaltjes neem ik zeker, over de communieschoentjes twijfel ik nog. Maar we raken er zeker uit. Het is vooral tof dat we, zij het in een andere formule, nog altijd bij Katrien terecht kunnen. Ze kent ons, weet snel wat we nodig hebben. Dat is fijn”, besluit Lieselot.

Mijn gsm is bijna ontploft van de berichten die ik krijg, daar schrik ik toch wel van.” Katrien Gheysen

Toch wat om handen

Het initiatief van Katrien valt blijkbaar bij veel mensen in de smaak. “Mijn gsm is bijna ontploft van de berichten die ik krijg”, vertelt ze. “Na een dag was de aankondiging al honderd keer gedeeld en had ik ruim 17.000 mensen bereikt. Daar schrik ik toch wel van. Het komt er nu op aan om pakketjes klaar te maken en een route uit te stippelen om alles zo efficiënt mogelijk te bezorgen. Dat vraagt een extra inspanning maar dat heb ik er graag voor over. Het omzetverlies in vergelijking met normale tijden zal ik beslist niet helemaal goedmaken, dat besef ik wel. Maar ik ben blij dat ik in deze moeilijke periode iets kan betekenen voor mijn klanten en dat ik zelf iets om handen heb.”