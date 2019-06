Jongerenfestival Cirque Magique wordt Magic One

en verhuist van zondag naar vrijdag Erik De Block

18 juni 2019

15u34 0 Ledegem Goed nieuws voor de jongeren tussen 9 en 15 jaar uit onze regio, want met Magic One is er voor hen op vrijdag 2 augustus een nieuw festival. Het gaat om een initiatief van de organisatoren van het driedaags dancefestival Cirque Magique dat ditzelfde weekend doorgaat. De voorbije jaren konden de jongeren op zondag terecht op Kids Magique, maar dit jaar krijgen ze op vrijdag hun eigen festival met Magic One.

Voor deze eerste editie ontwierp de bekende Gentse graffiti-artiest Bué the Warrior het kleurrijke campagnebeeld. De organisatoren wisten alvast de populairste artiesten te strikken, zoals de Nederlandse rapper Jebroer en de Nederlandse vlogster Famke Louise. Daarnaast zijn ook de 12-jarige DJJO en het duo Alpha Party van de partij. Naast muziek zijn er ook workshops, eten en entertainment.

Tickets voor het festival kosten tien euro. Kinderen die zich vanaf zes inschrijven met hun klas, vereniging of sportclub kunnen gratis het festival bijwonen. Ouders zijn uiteraard ook welkom op Magic One. De organisatie voorziet zelfs een speciale zone waar ze samen met de andere ouders gezellig iets kunnen drinken, terwijl de jeugd feest. Het festivalterrein ligt in de Sint-Pieterstraat. Magic One vindt plaats van 12 tot 20 uur. Meer info op www.magic-one.be.