Jo Vally treedt op in binnentuin van Rustenhove Erik De Block

07 juli 2020

13u27 0 Ledegem Jo Vally (61) heeft het personeel van rusthuis Rustenhove in de Rollegemstraat in Ledegem emaandagnamiddag en hart onder de riem gestoken met een optreden in de binnetuin.

Uiteraard genoten ook alle bewoners van de vele meezingers, want ook zij hebben het tijdens de lockdown niet makkelijk gehad. Eind maart konden ze er ook al genieten van een optreden van het duo De Wilfrieds. De broers Hein en Hans Denturck uit Ingelmunster speelden er toen in open lucht. Hun moeder Dina Vandecasteele (84) verblijft in het rusthuis en het miniconcert was voor haar een complete verrassing. In april trad Christophe Versaevel op en in mei was ’t 4de kwartaal van de partij.