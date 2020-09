Jasper Beyens en Winkel Sport trekken zaterdag naar Thes Sport: “Meteen een prima test” Philippe Bourez

24 september 2020

11u39 0 Ledegem De startlinie is in zicht voor de eerstenationalers. Dit weekend start de competitie en voor Winkel Sport staat zaterdagavond een trip naar topper Thes Sport op het programma. Ondanks de laatste plaats van vorig seizoen kon Winkel zijn plek in eerste nationale behouden. De ploeg onderging in het tussenseizoen alvast een kwaliteitsinjectie en lijkt nu beter gewapend aan de start te komen.

De volgende week 30-jarige Jasper Beyens is één van de nieuwkomers bij Winkel Sport. De Harelbekenaar kwam net als Michiel Clyncke, Arne Galens en Daan Debouver over van buur Mandel United. “Naast dit viertal maakten ook keepertrainer Kurt Vandoorne en sportief directeur Patrick Rotsaert de overstap naar buur Winkel”, weet de leraar lichamelijke opvoeding en informatica aan het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. “Uiteraard is iedereen in de club blij dat er opnieuw in eerste nationale kan gevoetbald worden. Voor mij wordt het een reeksje hoger en dat zie ik best zitten. Gezien mijn leeftijd kan ik voor mezelf nu ook eens die sportieve lat wat hoger leggen. Uiteraard kijk ik ook uit naar de derby’s en zeker naar de twee duels tegen mijn ex-club Mandel United, waar ik drie seizoenen lang actief was. Beide teams zijn via een achterpoortje in eerste nationale geraakt maar hadden toch de verdienste dat ze ook die licentie wisten te bemachtigen.”

Late start

“Het is voor iedereen wat wennen dat we pas eind september aan het echte werk beginnen", stelt Beyens. “Het werd een lange voorbereiding en iedereen snakt dan ook naar die competitiestart. Mijn nieuwe ploeg onderging een serieuze metamorfose en ik vind dat we een heel solied geheel vormen. Vorig seizoen was het voor Winkel het maidenjaar in eerste nationale en heeft het bestuur nu qua transfers toch een serieuze inspanning geleverd. Ook voor trainer Jeffry Verhoeven wordt het een nieuwe uitdaging maar hij leerde de reeks vorig seizoen al wat kennen als assistent-coach. Zaterdag staat de verplaatsing naar Thes Sport op de rol en dat wordt meteen een serieuze test voor ons want Thes is toch een ploeg die elk jaar hoog eindigt. We kijken er in elk geval hoopvol naar dit eerste competitieduel.”