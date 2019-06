Jaar voorwaardelijk voor drie Fransen voor diefstal drie wagens uit loods LSI

03 juni 2019

17u31

Bron: LSI 0 Ledegem Drie Fransen zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar voor de diefstal van een Mercedes A, Audi A3 en Alfa Romeo uit een loods in Ledegem.

De diefstal gebeurde in de nacht van 2 op 3 december 2015. Nog voor de diefstal werd opgemerkt, was de Mercedes al betrokken bij een ongeval. Het labo van de federale gerechtelijke politie vond daarin de vingerafdrukken van Fahrane H. (22) en Imaddedine B. (23). Onderzoek van camerabeelden maakte duidelijk dat de Peugeot van Brahmi A. (22) de gestolen voertuigen richting Frankrijk volgde. De daders gebruikten gestolen Franse nummerplaten om aan de voertuigen te bevestigen. Niemand daagde op voor het proces. De openbare aanklager vroeg de rechter bij verstek een effectieve celstraf van drie jaar uit te spreken, maar daar ging de rechter niet op in. Een voorwaardelijke celstraf van een jaar volstond, zo vond hij.