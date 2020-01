Inbrekers moeten tot twee keer toe afdruipen AHK

19 januari 2020

18u33 0 Ledegem In Ledegem hebben inbrekers tot twee keer toe proberen te stelen, maar beide keren moesten ze zonder buit afdruipen. Eén keer raakten ze binnen maar konden ze niets stelen, de andere keer raakten ze zelfs niet binnen in een garagebox.

Zaterdagnamiddag braken inbrekers in een boerderij in langs de Foncierestraat. Daar probeerden ze een kleine tractor met grasmaaier te stelen, maar dat lukte niet. Ze slaagden erin in de boerderij binnen te breken door de toegangspoort tot het binnenplein open te maken door het slot te breken. Enkele uren daarvoor probeerden inbrekers binnen te raken in een garagebox van een woning langs de Dadizeelsestraat. Via een braakliggend terrein konden ze naar de achtergebleven garage stappen. De ringschroeven werden geplooid, maar toch raakten de inbrekers niet binnen. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het telkens om dezelfde dader.