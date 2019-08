IN BEELD. Kraan haalt torenklokje van oud klooster, dat onder sloophamer verdwijnt Valentijn Dumoulein / Lieven Samyn

21 augustus 2019

12u34

Bron: VDI/LSI 4 Ledegem Een enorme kraan haalde woensdagochtend voorzichtig het torentje van het oude kloostergebouw bij de plaatselijke basisschool. Het klooster is al geruime tijd buiten gebruik en verdwijnt nu onder de sloophamer. Het torentje en de klok die erin zitten, krijgen straks een nieuwe plaats op het schooldomein.

De vroegere jongensschool in de Kerkstraat verhuist naar de hoofdvestiging van de basisschool in de Kloosterstraat. Om dat te kunnen realiseren, gaat het oude klooster tegen de vlakte en komt er een nieuwbouw. Voor de sloophamer toesloeg, haalde een kraan dinsdag nog het torentje van het gebouw weg. “We vonden dit te waardevol om zomaar te slopen”, zegt directeur Stefaan Breughe. “Daarom haalde een gespecialiseerde firma het torentje weg. Het gaat nu eerst naar de loods van een smid, die er een speciaal omhulsel voor zal maken. Later zal het torentje dan een nieuwe plaats krijgen op het schooldomein, recht tegenover de brandweerkazerne. Het klokje werkt nog via een oud mechanisme, maar we gaan eens bekijken of we dat met een simpele aanpassing niet via een knop kunnen laten werken. Het zou mooi zijn dat het geluid van het klokje later nog over de speelplaats kan galmen, als herinnering aan vroegere tijden.”

De nieuwbouw van de school moet straks plaats bieden aan 128 leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Streefdatum voor de dat alles af is, is 2021.