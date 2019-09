Huiswerkklasje zoekt begeleiders Erik De Block

09 september 2019

16u23 0 Ledegem In de bibliotheek in de Rollegemstraat in Ledegem is er ook in het nieuwe schooljaar elke maandag en donderdag van 16.15 uur tot 17.15 uur het ‘huiswerkklasje anderstalige kinderen’ (Huklakin). Tijdens dat uur helpen vrijwilligers anderstalige kinderen uit het lager onderwijs bij het maken van hun huiswerk.

Anderstalige kinderen kunnen niet altijd terecht bij hun ouders voor hulp bij het maken van huistaken. Huklakin biedt hiervoor de oplossing. Daarnaast schenken de begeleiders ook aandacht aan het verder ontwikkelen en onderhouden van de Nederlandse taal. “Om onze werking draaiende te houden, zijn we op zoek naar vrijwilligers”, klinkt het bij het OCMW Ledegem. “Die begeleiders kijken ook toe op orde, netheid en het bewaren van de stilte in de bibliotheek. Een keer per maand is er een bijeenkomst om de werking te evalueren. Zo ontmoeten de begeleiders andere vrijwilligers, wisselen ze ervaringen uit, kunnen ze bepaalde noden signaleren, nadenken over de uitbouw van het project en activiteiten voorstellen.” De begeleiders krijgen een forfaitaire vergoeding van 4 euro per uur. Wie kinderen vervoert, krijgt een bijkomende vergoeding. Kandidaten kunnen zich wenden tot het OCMW op het nummer 056/89.48.19.