Huis onder de rook na aanmaken haard

30 september 2019

Bron: LSI 0 Ledegem In de Kortrijkstraat in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) is een woning maandagmiddag even onder de rook komen te zitten. Dat gebeurde nadat de bewoonster de haard had aangemaakt. De schade bleef beperkt.

De stilaan killere temperaturen en een dagje verlof inspireerde bewoonster Kathy Feys maandag net voor de middag om de haard aan te maken. Luttele ogenblikken later zat haar woning volledig onder de rook. Een verstopte schoorsteen zorgde er voor dat de rook niet naar boven werd gezogen, maar zich gewoon in de woning verspreidde. De bewoonster belde in paniek haar moeder, die op haar beurt een kennis verwittigde. Die alarmeerde via het nummer 112 de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia repte zich ter plaatse, haalde de houtblokken uit de haard, ventileerde de rook uit de woning en voerde een grondige controle van het dak en de schoorsteen uit. Daar bleken heel wat takken de boel te blokkeren. Mogelijk gebruikte een vogel de voorbije maanden de schoorsteen als nest. De schade bleef beperkt.