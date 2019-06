Halve eeuw rolbruggen in familiebedrijf Deman, vijftig jaar geleden waren rolbruggen nog een rariteit in West-Vlaanderen Erik De Block

21 juni 2019

12u49 0 Ledegem Al een halve eeuw lang bouwt constructiewerkhuizen Deman uit Sint-Eloois-Winkel rolbruggen. Het gouden jubileum werd donderdagavond gevierd. Tevens is het nieuw logo en de nieuwe huisstijl voorgesteld. “We staan al vijf decennia garant voor betrouwbare en competitieve rolbruggen en portaalkranen”, aldus zaakvoerder Kurt Deman. “Onze knowhow, ervaring en service zijn troeven van onschatbare waarde die we de komende jaren volop willen uitspreken. Innovatie en professionalisering zullen hierbij het uitgangspunt vormen.”

Constructiewerkhuizen Deman is gelegen langs de Rollegem-Kapelsestraat en is een familiebedrijf met zesendertig werknemers. De kernactiviteiten bestaan uit het bouwen van rolbruggen en portaalkranen, voor zowel standaard als complexe uitvoeringen op maat van de klant.

Opmerkelijk is alvast dat het omzetcijfer vorig met maar liefst 42,86 procent steeg. “Ondertussen hebben we bijna 4.000 rolbruggen op ons conto staan”, aldus een trotse zaakvoerder “Het technisch vermogen om mee te denken met de klant is wat ons al die jaren heeft voortgestuwd. En op die manier willen we ook in de toekomst het verschil blijven maken.”

“Tussen die bijna 4.000 rolbruggen zitten zowel standaardrolbruggen voor kleine KMO’s als kanjers. De grootste rolbrug tot nu toe werd geplaatst bij BMC Moerdijk in Nederland. In de productieruimte worden er drie grijperkranen ingezet voor het verhandelen van kippenmest en as. Samen goed voor een investering van 2,7 miljoen euro.”

Kurt Deman is momenteel de derde generatie. Het is allemaal begonnen met zijn grootvader Maurice (1904-1998). Nadien kwam Eric Deman aan het roer. Hij was gedelegeerd bestuurder tot in 1997 en werd toen opgevolgd door zoon Kurt. In 1969 bouwde Deman de eerste rolbrug. Die was bestemd voor ‘Gebroeders Volon’, een bouwbedrijf in Heule dat een manier zocht om betonijzer te laden en te lossen. Rolbruggen waren toen nog een rariteit in West-Vlaanderen.

Het verjaardagsfeest ging door in aanwezigheid van klanten, leveranciers, partners, medewerkers en het gemeentebestuur van Ledegem. Er was meer dan terugblikken op die vijftig jaar. Blikvanger is het nieuw logo. “Uiteraard diende de rolbrug daarbij als inspiratie”, zegt Kurt Deman. “Het resultaat oogt uitgepuurd, modern, open en klaar voor de toekomst.”

Meer dan ooit zet Deman ook in op service. “De organisatie, registratie en opvolging maakt een groot verschil bij preventief en curatief onderhoud”, aldus de zaakvoerder. “Uiteraard is de opleiding van gemotiveerde medewerkers een sine qua non.”