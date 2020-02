Gewezen winnaar van de Cultuurprijs is overleden,

gewezen gemeenteraadslid Michel Taillieu had veel verdiensten, hij was postontvanger in Menen Erik De Block

10 februari 2020

15u40 0 Ledegem In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem is Michel Taillieu (80) overleden. Hij werd in 1976 bestuurslid van de toenmalige CVP. Van 2000 tot 2007 was hij partijvoorzitter van de CD&V Ledegem. Michel Taillieu was OCMW-raadslid van mei 1993 tot maart 1995 en daarna nog drie legislaturen gemeenteraadslid van 1995 tot en met 2012.

Op zijn achttiende startte hij als klerk bij de post. Zijn volledige loopbaan bleef Michel bij die werkgever. Van 1976 tot zijn pensioen in 1998 was Michel postontvanger in het kantoor Menen. Hij was spelend lid van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia, bestuurslid en secretaris. Michel was voorzitter, secretaris en penningmeester van de Gezinsbond. Zijn inzet voor deze vereniging was enorm gedurende bijna veertig jaar. Hij was gewezen lid van Okra, Davidsfonds, KWB.

Omwille van zijn vele verdiensten kreeg hij in 2016 de Cultuurprijs. De Gezinsbond diende toen zijn kandidatuur in. Hij was de echtgenoot van Monica Baekelandt. Er zijn vier kinderen Bart, Martine, Katrien en Sabien. Er zijn daarnaast tien kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid gaat door in de Sint-Pieterskerk in Ledegem op donderdag 13 februari om 10 uur.