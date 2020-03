Gewezen ondernemer Lucien Vanhie (79) is overleden Erik De Block

26 maart 2020

13u45 0 Ledegem In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is gewezen ondernemer Lucien Vanhie (79) uit Sint-Eloois-Winkel gestorven. Hij was de gewezen zaakvoerder van Boringen Vanhie.

Nadat hij ging werken als putboorder, werd in 1966 zijn droom werkelijkheid. In de Izegemsestraat begon hij als zelfstandig putboorder. Alle putboringen, groot en klein, werden tot in de kleinste details afgewerkt. Lucien kon hiervoor rekenen op de ervaring van zijn twee broers en zijn vader. In 1977 verhuisde het bedrijf naar de Tuileboomstraat. De zaak werd overgenomen in 1994.

Lucien Vanhie was de echtgenoot van Yolande Billiet. Hij was de vader van twee kinderen Carline en Ewoud. Er is daarnaast een kleindochter. Lucien was secretaris van de plaatselijke afdeling van NEOS