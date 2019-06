Gerard komt met zijn wagen naar eeuwfeestviering Geert Van Gheluwe

29 juni 2019



Ledegem

Gerard Berteloot mocht op zaterdag 29 juni 2019 liefst 100 feestkaarsen uitblazen in het plaatselijke gemeentehuis. Hij was meester kleermaker van beroep. Als jonge snaak van 14 jaar ging hij in de leer bij Alfons Verheule uit Rollegem-Kapelle. Zijn eerste naaimachine kocht hij in 1938 en die staat nu nog altijd in zijn naaiatelier. Hij verliet in 1944 het ouderlijk nest op de Izegemse Bosmolens om met de Ledegemse Anna Raes te huwen. Vier jaar later hadden ze in Ledegem hun eigen winkel met de toepasselijke naam “De Schaar”. Dé specialiteit van Gerard waren heel veel jaren het maken van herenkostuums en mantels. Gerard kreeg met Romain, Rozanne en Bernard drie kinderen die op hun beurt zorgden voor zes kleinkinderen Valerie, Valentin, Violette, Bruno, Nanou, Winie en op vandaag ook al vijf achterkleinkinderen Kaleb, Sifra , Henri, Gisèle, Gaspard terwijl het zesde achterkleinkind op komst is. Op vandaag woont Gerard nog altijd alleen in de Papestraat. “Mijn wagen is en blijft mijn vrijheid” zegt Gerard die nog quasi elke dag een ritje maakt doorheen zijn gemeente. “Uiteraard kwam ik met mijn eigen voertuig met als copiloot schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD) naar het gemeentehuis om mijn eeuwfeest te vieren” lacht praatvaar Gerard die nog elke dag de krant leest en voor zijn “waakhond” Tors zorgt. Hij kreeg dan ook een staande ovatie van de talrijk aanwezige vrienden en kennissen bij zijn intrede. “Blijkbaar beschikt onze familie over goede genen want mijn vader en moeder werden ook 95 en 96 jaar. Ik heb zeker “verlangd” naar mijn 100ste verjaardag” besluit Gerard die uiteraard piekfijn uitgedost naar het gemeentehuis kwam. Hij kreeg er van burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) een zelfportret en knikte dat het goed was.