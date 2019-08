Gemeente sensibiliseert automobilisten aan scholen Erik De Block

26 augustus 2019

20u21 0 Ledegem Bewegingspunt Ledegem is maandagavond aan basisschool De Peereboom in de Hugo Verriestlaan begonnen met de ‘Graag Traag’-actie in het kader van het nieuwe schooljaar.

De gemeente wil de automobilistdn sensibiliseren rond veilig rijden. Graag Traag is een jaarlijkse actie. “Vorig jaar hebben we raamaffiches verspreid in de centrumstraten van de gemeente”, zegt secretaris Raf Selschotter. “Dit keer doen we het anders en plaatsen aan de twee scholen Graag Traag-borden.”