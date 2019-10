Gemeente onderhandelt over aankoop jeugdhuis Chaplin Erik De Block

11 oktober 2019

14u43 0 Ledegem Tijdens de gemeenteraad in Ledegem vroeg fractieleider Caroline Seynhaeve (sp.a) wat er klopt van de geruchten dat de gemeente jeugdhuis Chaplin op de hoek van de Gullegemsestraat en de Kortrijksestraat in Sint-Eloois-Winkel gaat kopen.

Jeugdhuis Chaplin is eigendom van Carl Gheysen. “Destijds hebben we met de gemeente jeugdhuis Den Traveir in Ledegem aan en nu overwegen we hetzelfde te doen met jeugdhuis Chaplin”, bevestigt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “De onderhandelingen tot aankoop zijn bezig, zowel met externe partners als binnen onze fractie”, vult schepen Geert Dessein (CD&V/VD) aan.

Jeugdhuis Chaplin opende de deuren in 1983 op het Dorpsplein, waar het uiteindelijk plaats moest ruimen voor een appartementsgebouw. Het jeugdhuis verhuisde in 2006 naar de huidige locatie.

De gemeente kocht jeugdhuis Den Traveir in de Menenstraat zes jaar geleden en betaalde daar tweehonderdduizend euro voor.