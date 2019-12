Gemeente neemt maatregelen nadat auto op T-kruispunt door gevel knalt VHS

30 december 2019

17u00 0 Ledegem In de Wevelgemstraat in Ledegem, aan het kruispunt met de Menenstraat, heeft de gemeente een verkeersdrempel aangelegd. Aanleiding is een zwaar ongeval tien dagen geleden, het zesde al op die plek in drie jaar.

Dominique P. (43) uit Kortrijk miste op 20 december zijn bocht toen hij tegen te hoge snelheid vanuit de Wevelgemstraat de Ledegemstraat wilde indraaien. Zijn Renault Clio Sport belandde in de gevel van een villa. De 63-jarige bewoonster raakte toen gewond. Burgemeester Bart Dochy (CD&V) kwam een kijkje nemen, terwijl de brandweer de voorgevel aan het stutten was. “Zes ongevallen in drie jaa is te veel”, zegt hij. “Om nieuwe ongevallen te vermijden, hebben we een verkeersbord geplaatst waarmee het kruispunt wordt aangekondigd. Twee oranje waarschuwingslichten vestigen extra de aandacht op het verkeersbord, waaronder trouwens nog twee borden prijken: één dat de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangeeft en een dat waarschuwt voor een verkeersdrempel.”

Voorlopige maatregel

Dochy benadrukt dat deze maatregelen niet definitief zijn. “We willen in de omgeving van de verkeersdrempel twee rijbaankussens aanleggen, in beide richtingen. Zo'n ingreep moet echter voorgelegd worden aan de verkeersraad. Dat zal gebeuren tijdens de volgende vergadering. In afwachting daarvan hebben we echter al enkele tijdelijke maatregelen genomen.”