Gemeente koopt jeugdhuis Chaplin Erik De Block

13 maart 2020

17u46 18 Ledegem De gemeente Ledegem koopt in Sint-Eloois-Winkel jeugdhuis Chaplin en een stuk aanpalende grond van 365 vierkante meter. De aankoopprijs bedraagt 185.000 euro.

“We willen voor onze jeugdhuizen een goede huisvesting”, benadrukt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Wat we eerder al deden voor jeugdhuis Den Traveir in Ledegem. Op het stuk aanpalende bouwgrond willen we extra ruimte voorzien voor het verenigingsleven in het centrum van Sint-Eloois-Winkel. Hoe we dat gaan invullen, moeten we nog bekijken.”

Chaplin bevindt zich op de hoek van de Gullegemsestraat en de Kortrijksestraat en is eigendom van Carl Gheysen. De onderhandelingen tot aankoop waren al sinds vorig jaar bezig. Jeugdhuis Chaplin opende de deuren in 1983 op het Dorpsplein, waar het uiteindelijk plaats moest ruimen voor een appartementsgebouw. Het jeugdhuis verhuisde in 2006 naar de huidige locatie.