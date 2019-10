Gemeente denkt aan pekelstrooier voor sneeuw op fietspaden Erik De Block

31 oktober 2019

11u17 0 Ledegem Om de sneeuw op de fietspaden te lijf te gaan, overweegt de gemeente Ledegem om een pekelstrooier aan te kopen. Dat maakte burgemeester Bart Dochy (CD&V/VB) tijdens de gemeenteraad bekend na een vraag van Andy Vandoorne (sp.a).

Pekelsproeien op fietspaden heeft een beter effect dan zout. Doordat het zout al is opgelost in water kan het makkelijker inwerken op de sneeuw- en ijslaag. Die methode werkt niet alleen beter, ze is ook milieuvriendelijk en zuinig. Door pekel te sproeien wordt een veel lagere concentratie aan zout gebruikt waardoor er minder zout in de bermen terechtkomt.

“We zouden een tractor aankopen met daarop een pekelstrooier”, aldus de burgemeester. “We hebben de vorige winters ervaren dat zout strooien op bijvoorbeeld het fietspad in de Rollegemkapelsestraat niet goed werkt.”