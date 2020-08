Geen nieuwe besmettingen bij U21 Winkel Sport: alle testen zijn negatief VHS

09 augustus 2020

21u59 0 Ledegem Opluchting bij Winkel Sport en bij burgemeester Bart Dochy (CD&V). Zaterdag lieten vijftien spelers en de coach van de U21 zich testen, nadat een medespeler besmet bleek met Covid-19. Zondag raakten de resultaten bekend. “Er zijn gelukkig geen bijkomende besmettingen”, zegt Dochy.

Hoewel de kans klein was dat ook andere spelers het coronavirus hadden opgelopen, was het toch nog met wat ongerustheid wachten op de resultaten van de testen die zaterdag werden afgenomen. “Zeker ben je pas als je de uitslag zwart op wit ziet”, zegt burgemeester Bart Dochy. “Het verbod op het gebruik van douches en kleedkamers speelde in ons voordeel. De spelers en coach zagen elkaar alleen in de buitenlucht. Toch is het met een gevoel van opluchting dat we de resultaten hebben ontvangen. Elke besmetting is er één te veel.”

Nog in quarantaine

De vijftien spelers en hun coach moeten wel nog in quarantaine blijven, tot maandag 17 augustus. “Omdat ze niet besmet zijn, mogen we wel het huis verlaten voor essentiële verplaatsingen”, zegt Bart Dochy. “In principe kunnen ze ook wat vroeger uit quarantaine, op voorwaarde dat ze over enkele dagen een nieuwe coronatest afleggen met negatief resultaat”, besluit hij.