Geen Cirque Magique in 2020: organisatie last sabbatjaar in Hans Verbeke

14 februari 2020

16u04 0 Ledegem Er komt dit jaar geen zesde editie van het belevingsfestival Cirque Magique. De organisatie zegt toe te zijn aan herbronnen en last een sabbatjaar in. Er moeten ook nog een aantal financiële perikelen uit het verleden worden opgelost. Of er in 2021 opnieuw georganiseerd wordt, is nog niet duidelijk.

Bezoekers van vorige edities en andere geïnteresseerden keken al een tijdje reikhalzend uit naar de line-up van Cirque Magique in 2020 maar bleven op hun honger zitten. Tot de organisatie donderdag via sociale media een bericht verspreidde. “Na 5 geweldige jaren is het tijd om onszelf heruit te vinden en ons te richten op de iets verdere toekomst. In de tussentijd willen we iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen, voor de liefde, de vriendschap, de eenheid, de passie en het succes van de afgelopen jaren.”

Geen vaarwel

Dries Claeys, oprichter van Cirque Magique, geeft een extra woordje uitleg: “De afgelopen vijf jaar kenden we prachtige momenten met Cirque Magique. In 2019 vierden we ons houten jubileum met topartiesten uit de house-, techno- en retroscene. We streven altijd naar vernieuwing en ons ultieme doel is de bezoekers mee te nemen in een unieke beleving, zowel op vlak van muziek als food, geluid en licht, animaties en verrassende podia. Elk jaar lassen we met het team ook een uitgebreid moment van feedback in. Dat helpt ons vooruit in de toekomst.” Volgens organisator Tijs Vandenbroucke kwam de beslissing om dit jaar niet te organiseren er na rijp beraad. “We kijken uit naar wat de toekomst in petto heeft en hopen op het begrip van de bezoekers. Dit is geen vaarwel, maar tot ziens.”

Openstaande facturen

Kwatongen beweren dat er nog behoorlijk wat onbetaalde facturen zijn van de vorige editie(s). Tijs Vandenbroucke ontkent niet dat er nog een en ander moet afgehandeld worden. “De voorbije jaren waren financieel moeilijk. Het is trekken en sleuren om alles rond te krijgen, dat klopt. De kosten wegen zwaar door. DJ’s zijn nu eenmaal dure vogels en moeten bovendien vooraf betaald worden. De liefde en passie voor het organiseren staat in schril contrast met de grote financiële risico’s die elke keer moeten genomen worden. Maar het opdoeken van Cirque Magique is zeker vandaag niet aan de orde.” In festivalland is het nieuws van de afgelasting ingeslagen als een klein bommetje. Cirque Magique was immers ondanks het korte bestaan een vaste waarde geworden op de festivalkalender en bovendien een erg geapprecieerd evenement.