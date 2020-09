Geen bijkomende besmettingen na corona-uitbraak in wzc Rustenhove: alle 150 tests negatief Hans Verbeke

25 september 2020

16u03 0 Ledegem De besmetting van negen bewoners in het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem blijft beperkt tot één afdeling. Alle andere bewoners en het personeel, 150 mensen in totaal, hebben intussen negatief getest. “Een bewijs dat onze voorzorgsmaatregelen werken”, zegt directeur Johan Demyttenaere.

Een kleine twee weken geleden bleken plots twee bewoners van dezelfde afdeling besmet met het coronavirus. Prompt werden ook de andere 22 bewoners en het personeel van die afdeling getest. Bij de medewerkers werden geen extra besmettingen vastgesteld maar wel bij de bewoners: uiteindelijk bleken 9 van de 24 besmet. Ze vertonen allemaal eerder milde symptomen. “Uit voorzorg hebben we afgelopen woensdag nog 150 extra testen gedaan, bij alle bewoners en personeelsleden”, zegt directeur Johan Demyttenaere. “De resultaten zijn allemaal negatief, niemand van hen is besmet. Dat is een gunstig teken. Het bewijst dat onze voorzorgsmaatregelen efficiënt zijn en goed opgevolgd worden. Ik heb geen glazen bol maar hoop we het bij deze ene uitbraak kunnen houden.”

Aangepaste bezoekregeling blijft

In het woonzorgcentrum Rustenhove blijft de bezoekregeling voorlopig behouden. “Op voorwaarde natuurlijk dat alle voorzorgsmaatregelen en beperkingen goed nageleefd worden”, zegt Johan Demyttenaere. “Om de bewoners van de getroffen afdeling niet helemaal te isoleren, blijft ook daar bezoek mogelijk, zij het heel beperkt. Eén persoon per dag en per bewoner, en niet langer dan een kwartier. Die bezoekers moeten ook een speciaal pak dragen om besmetting te vermijden.”