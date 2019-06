Fikse boete en 15 dagen rijverbod voor te snelle Waeytens (Cofidis) LSI

11 juni 2019

22u00

Bron: LSI 0 Ledegem Profrenner Zico Waeytens uit Ledegem is door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van vijftien dagen.

Op 20 oktober 2018 – een zaterdagavond om 20u45 - kon de 27-jarige wielrenner van de Franse Cofidisploeg op de Rijksweg (N36) in Lendelede met zijn Porsche Panamera geflitst worden aan 155 km/u. Op die plaats is slechts 70 km/u toegelaten. Zijn advocaat vroeg nog hem er zonder straf maar met het volgen van een verplichte cursus verkeersveiligheid er vanaf te laten komen maar daar ging de politierechter niet op in. Te snel en niet voor het eerst, vond de politierechter. Waeytens was zelf niet op de zitting aanwezig omdat hij zich aan het voorbereiden is op de Ronde van België.