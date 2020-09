Felix Reuse en Winkel Sport meteen uitgeschakeld in Beker van België: “Focus nu op de competitiestart” Philippe Bourez

14 september 2020

11u25 0 Ledegem Het bekeravontuur van eerstenationaler Winkel Sport zit erop. De manschappen van coach Jeffry Verhoeven waren niet opgewassen tegen tweedenationaler Eendracht Aalst en gingen in het Pierre Cornelisstadion met 3-1 onderuit. De rood-zwarten kunnen nu volledig de focus richten op de competitiestart op zaterdag 26 september op het veld van Thes Tessenderlo.

“Het was onze eerste officiële wedstrijd van dit seizoen”, weet kapitein Felix Reuse. “En meteen een mooie affiche tegen een ploeg met naam en faam. Op papier waren wij de favoriet aangezien we een reeks hoger spelen, maar die favorietenrol konden we spijtig genoeg niet waarmaken. Na een nochtans goede voorbereiding brachten we tegen Aalst op alle vlakken te weinig. Onze opponent toonde zich efficiënter en wij konden te weinig kansen bij elkaar spelen. Je kan de kwalificatie van Aalst dan ook als verdiend bestempelen want we deden niet wat er van ons verwacht werd.”

Kwaliteitsinjectie

“We kunnen nu onze focus op de competitie richten”, gaat de 31-jarige Reuse, die aan zijn zesde seizoen bij Winkel begonnen is, voort. “In extremis mogen we weer eerste nationale aantreden en dat is uiteraard een goede zaak voor ons. Als sportman wil je zo hoog mogelijk actief zijn. We zijn als club dan ook blij dat we via enkele achterpoortjes dan toch een herkansing krijgen. Vorig seizoen deden we heel wat ervaring op,maar sindsdien is de kern ook serieus gewijzigd. Het geraamte van ons team bleef wel behouden. Zo is onze defensie haast identiek gebleven en hebben we ons vooral in aanvallend opzicht serieus versterkt. Er kwam een serieuze kwaliteitsinjectie bij en dat zullen we goed kunnen gebruiken om straks onze tweede campagne in eerste nationale aan te vatten. Voorts kunnen we ook weer een beroep doen op Voskanian, die vorig seizoen toch heel lange tijd onbeschikbaar was. Masis is een uitermate belangrijke schakel op ons middenveld.”

Mankementen wegwerken

“Binnen twee weken gaat de competitie van start waardoor we nog veertien dagen de tijd hebben om die mankementen nog wat weg te werken. We openen de competitie op het veld van Thes, toch één van de favorieten in de reeks”, besluit de inwoner van Oudenburg. “Het zal meteen een serieuze, maar goede test voor ons worden.”