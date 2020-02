Feestje in de kerk? In Ledegem kan het voortaan Erik De Block

17 februari 2020

15u01 0 Ledegem De gemeente Ledegem gaat de drie parochiekerken behouden. Verenigingen zullen die voortaan ook kunnen huren voor een activiteit.

Ledegem telt drie kerken: de Sint-Pieterskerk in Ledegem, Sint-Janskerk in Rollegem-Kapelle en de Sint-Elooiskerk in Sint-Eloois-Winkel. De gemeente gaat nu alle verenigingen aanschrijven om hen te wijzen op de mogelijkheid om de kerken te huren. “Van een tentoonstelling tot een optreden, alles is mogelijk. Of zelfs een eetfestijn, zoals er in de Sint-Pieterskerk is geweest”, zegt schepen Wally Corneillie (CD&V-VD).