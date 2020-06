Faith (18) beleeft een onvergetelijke verjaardag

met een compilatie van felicitaties van enkele beroemde mensen Erik De Block Valentijn Dumolein

01 juni 2020

18u50 0 Ledegem Middenin de coronacrisis beleefde Faith D’hondt uit Sint-Eloois-Winkel haar achttiende verjaardag op een geweldige manier om alvast nooit meer te vergeten. Papa Christophe is als onder meer een goochelaar en ballonkunstenaar een heel creatieve mens. Hij verraste zijn oudste dochter met een compilatie van felicitaties van enkele beroemde mensen.

Zoals minister Hilde Crevits, komiek Luc Caals, de Nederlandse schlagerkoningin Jettie Pallettie, buikspreker Steven Maes, kampioen beatbox Kjen Descheemaecker, stand-up comedian Raf Coppens, acteur Jeroen Maes van ’t Pretehuis, zangers Michal Lanzo en Yves Seghers, goochelaars Jean-Paul Mertens en Kobe van Studio 100, animator Arjen Vanhuyse (Dadizele) en Merho, de tekenaar van de strips Kiekeboe waarvan de jarige grote fan is. Met tussendoor ook nog muziek en ook enkele bekenden van het feestvarken. Zoals haar beide overgrootmoeders, doopmeter, nonkel Yves, vriend Matthias en leerkracht Charlotte. In totaal goed voor zo’n achttien minuten amusement.

“Ik ben daarmee maanden bezig geweest”, vertelt papa Christophe. “We zijn samen met mijn vrouw Mondy Malfait begonnen aan het standbeeld van Marcel Kiekeboe in Middelkerke en eindigden voor de montage in Menen bij Rudi.” Christophe is afkomstig uit de grensstad en was er in 2001 prins carnaval. Minister Crevits noemde de jarige een ondernemende, creatieve en geëngageerde jongedame die droomt om chocolatier te worden. We wensen het haar van harte.