Fairtrade-koffie drinken met zuster Lieve, voor volwaardige keuken en refter in Congo VHS

23 januari 2020

14u24 0 Ledegem De Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem wil, zoals elk jaar, het missiewerk van zuster Lieve Leenknecht in Congo een duwtje in de rug geven. Bedoeling is onder meer om daar een gammele buitenkeuken helemaal op te knappen en een overdekte refter te voorzien voor kinderen. Een koffieverkoop moet daarvoor het nodige geld in het laatje brengen.

Lieve Leenknecht, afkomstig uit Zwevezele en de broer van priester Patrick Leenknecht die vele jaren actief was in Ledegem, probeert elk jaar enkele projecten te realiseren in de Congolese regio waar ze al heel lang aan de slag is. Sympathisanten organiseren daarom elk jaar een verkoop van fairtrade-koffie. “Met de opbrengst van de vorige keer konden we tweedehands een pick-up en een terreinwagen aankopen”, zegt zuster Lieve. “Dat zijn onmisbare vervoermiddelen in de brousse.”

Nuttige investeringen

“Met de opbrengst van wat nu verkocht wordt, willen we graag een primitief keukentje opknappen dat eigenlijk helemaal vervallen is”, klinkt het. “Regen en wind maken in de stoffige omgeving alles vuil en dat is niet bevorderlijk voor de hygiëne. Een open, overdekte refter zou onze weeskinderen van Popo toelaten om in comfortabeler omstandigheden te schuilen voor de regen. Bedoeling is ook, om daar een schoolbord te hangen zodat in die refter ook bijles kan gegeven worden. Graag willen we ook een gebouwtje optrekken waar we onze voedselvoorraad kunnen stockeren.”

Bestelbonnen in de kerk

Het lekker bakje troost dat verkocht wordt voor de projecten van zuster Lieve kost evenveel als vorig jaar. Er is opnieuw Congo-koffie voor 4,5 euro (250 gr.) en deca-koffie voor 5 euro (250 gr.). Er zijn ook koffiepads verkrijgbaar aan dezelfde voorwaarden. De actie loopt tot 17 februari. De koffie wordt aan huis gebracht tijdens de week van 1 tot 7 april. Wie graag koffie koopt, vult daarvoor een bestelbon in, beschikbaar achteraan in de kerken van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Meer info bij de familie Lecluyse-Lefevere, Terschuerenlaan 16 in Sint-Eloois-Winkel, tel. 056/50.45.94.