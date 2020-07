Elk adres krijgt een Ledegembon van 20 euro Erik De Block

03 juli 2020

10u58 5 Ledegem Ook Ledegem heeft werk gemaakt van relanceplan voor na de coronacrisis. Ledegem geeft in totaal 282.517 euro uit en verwacht van de overheid 188.785 euro aan subsidies.

Nieuw wordt de Ledegembon, om bij de lokale handelaars aankopen te doen. “Elk adres krijgt een Ledegembon van twintig euro”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Dit zal ons 111.200 euro kosten. De Ledegembon is goed voor de inwoners, terwijl we hiermee de lokale economie ook een duwtje in de rug geven. We bezorgen die wanneer we de gemeentebelasting versturen.”

Jeugdhuizen Chaplin (Sint-Eloois-Winkel) en Den Traveir (Ledegem) krijgen elk 500 euro. “Om na de coronacrisis een optreden te organiseren”, legt de burgemeester uit. “Het is ook voor de jeugdhuizen een moeilijke periode geweest. De leden van een jeugdbeweging, sport- of cultuurverenging krijgen een compensatie voor het lidgeld. Bedraagt het lidgeld meer dan honderd euro, dan betaalt de gemeente twintig euro terug. We geven tien euro terug als het lidgeld minder dan honderd euro is.”

Het personeel van de poetsdienst kreeg als vorm van ‘gevarenpremie’ een opslag van twee euro per werkuur. Het personeel van de gemeente en het OCMW krijgt tweehonderd euro, deels in een Ledegembon. “We gaan ook de jeugdbewegingen steunen”, zegt Bart Dochy. “Om op kamp te gaan, staan ze met extra kosten om het veilig te laten verlopen. We geven vijf euro per deelnemer.”