Elektriciteitskast ontploft in leegstaande woning



Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

02u35 0

In een leegstaande woning langs de Steenemolenstraat in Sint-Eloois-Winkel ontplofte in de nacht van donderdag op vrijdag een elektriciteitskast. Het waren de buren die de hulpdiensten verwittigden nadat ze geknetter hoorden. De brandweer kon het vuur meteen in de kiem smoren. De schade bleef vooral beperkt tot de elektriciteitskast en de technische ruimte. Hoe de elektriciteitskast precies kon ontploffen is niet duidelijk. Niemand raakte gewond.