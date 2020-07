Drie nieuwe besmettingen in Ledegem en Dadizele, rusthuizen beperken weer het bezoek: “Maar een algemene lockdown is nog niet aan de orde” Erik De Block Charlotte Degezelle

17 juli 2020

18u45 12 Ledegem “Er zijn donderdag drie nieuwe gevallen vastgesteld, wat het aantal de afgelopen zeven dagen op vijftien brengt”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V-VD) van Ledegem, die zijn inwoners vrijdagavond een update gaf over het toenemend aantal coronabesmettingen. “Drie mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een algemene lockdown is echter nog niet aan de orde.” Ook in Dadizele zijn er drie besmettingen bijgekomen.



“Donderdag zijn drie nieuwe besmettingen vastgesteld. Tot voor deze opstoot was onze gemeente niet zwaar getroffen, maar de afgelopen twee weken zijn er een aantal nieuwe besmettingen bijgekomen, wat wel zorgwekkend is. De besmettingen zijn voor een deel gelinkt aan de besmettingen twee weken geleden in Moorsele”, legt de burgemeester uit.

Tot augustus geen activiteiten

Al zeker tot begin augustus mogen er geen activiteiten meer doorgaan. De indoor trainingen van basketbal en volleybal zijn ook tijdelijk opgeschort, net als de repetities van de harmonieën. “In rusthuis Rustenhove in Ledegem wordt het bezoek weer beperkt tot één vaste persoon per bewoner”, gaat de burgemeester verder. “Maar voor alle duidelijkheid: er is geen enkele bewoner besmet, wel twee medewerkers die niet in de zorg werken.”

Speelpleinwerking gaat door

“Voorts zijn ook de twee dagcentra preventief gesloten, nadat enkele bezoekers en vrijwilligers positief hebben getest. In de serviceflats van Sint-Eloois-Winkel zijn twee bewoners positief. De kampen van de jeugdbewegingen kunnen doorgaan, als de temperatuur bij de deelnemers gemeten wordt bij het vertrek en regelmatig tijdens het kamp, uit voorzorg . De KSA is al terug. De speelpleinwerking loopt wel verder, maar we zijn voorzichtig en de monitoren doen extra hun best. De monitoren hebben zich preventief laten testen, en niemand is besmet.” Burgemeester Bart Dochy pleit er ten slotte voor de contactopsporing te laten verlopen via de huisdokters. “Kort op de bal en niet langs Brussel rond. We staan voor een enorme uitdaging en ik doe een oproep om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen en elkaar te steunen.”

De oefenwedstrijd op zaterdag 18 juli tussen Winkel Sport en KSCT Menen gaat ook gewoon door. Er mogen maximum tweehonderd toeschouwers komen kijken. Aan de ingang wordt van iedereen de temperatuur gemeten.

Ook besmettingen in Dadizele

In het naburige Dadizele zijn vrijdag ook drie nieuwe besmettingen gemeld en staat de teller ondertussen op negen. In Maria’s Rustoord in Dadizele is tot en met zondag 26 juli geen bezoek meer toegelaten. Donderdag werd al beslist om de cafetaria te sluiten. Nu komt er dus een extra maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Directie, medewerkers en bewoners hebben dat vrijdag tijdens de uitzonderlijke bewonersraad in onderling overleg beslist. Alleen de partner van een bewoner mag op afspraak op bezoek komen. Vanaf maandag 20 juli worden er weer raam- en skypemomenten ingelast.