Dief op heterdaad betrapt in woning Alexander Haezebrouck

17 november 2019

18u34 0

In een woning in de Stationsstraat in Ledegem werd zaterdagmorgen omstreeks 3.30 uur ingebroken. De inbreker werd in het huis op heterdaad betrapt door een bewoner. De dief zette het daarna op een lopen met een kleine buit van cash geld. De bewoners konden een goede persoonsbeschrijving geven van hun inbreker. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de inbreker via sporenonderzoek en een buurtonderzoek.