Diamanten feest voor Georgette en Frans Het echtpaar Frans Declercq en Georgette Deceuninck mocht klinken op 60 jaar huwelijksgeluk. Redactie

13 januari 2020

Georgette is geboren in Sint-Eloois-Winkel op 23 oktober 1937 als oudste in een kroostrijk gezin van 10 kinderen. Ze woonde er tot aan haar huwelijk in de Kleine Izegemsestraat. Na de lagere schoolbanken trok Georgette richting Doornik waar ze het middelbaar combineerde met de huishoudschool. Rond haar 16de ging ze aan de slag als dienster en werkte ze bij verschillende gezinnen. Haar werk was en bleef haar hobby: huishoudelijk werk, kuisen en vooral lekker koken. En dat doet ze nog altijd. Frans kwam op de wereld op 10 oktober 1938 als jongste in een gezin van 2 kinderen. Frans woonde tot 1954 in de Geuzesmissestraat in Rollegem-Kapelle en liep er ook school. Vanaf zijn 14de werkte hij als textielwerker bij de Izegemse firma Holvoet. Frans heeft één grote hobby en dat is fietsen. En dat was vroeger niet zomaar een keer naar de bakker en terug. Hij kan de volgende erelijst voorleggen: driemaal naar Lourdes, éénmaal naar Rome, éénmaal naar Santiago de Compostella en éénmaal naar Joegoslavië. Dagen waarop meer dan 200 km per dag gefietst werden, waren geen uitzondering. Frans en Georgette zijn al jaren lid van Okra en genieten nu samen van heel wat activiteiten. Het diamanten koppel leerde elkaar “thuis” kennen. Frans was immers bevriend met de broer van Georgette, Georges. Hij mocht er aanschuiven aan de al heel lange familietafel tot ze besloten hun eigen weg te gaan. Ze trouwden op 8 januari 1960 ’s morgens vroeg om 7 uur (!) in het Winkelse gemeentehuis voor toenmalig burgemeester Robert Carton. Een van de getuigen die dag was de toen 25 jarige Firmin Debusseré die later burgemeester en senator werd. Het gezinsgeluk werd in 1961 bezegeld met een zoon Philiep. Philiep vormt een koppel met Hilde Martin en zij wonen in Wevelgem. Er zijn 2 kleinkinderen Saar en Hanne. Helemaal onderaan de stamboom prijken de vier achterkleinkinderen : Nora, Ides, Lea, Elma. Het vijfde achterkleinkind is op komst.