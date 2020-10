DF-Cultuurwinkel stelt tijdens kermisweekend nieuw seizoen voor: Zwins, Yevgueni en Stefan Blommaert Erik De Block Hans Verbeke

02 oktober 2020

10u33 0 Ledegem Tijdens het kermisweekend in Sint-Eloois-Winkel stelt DF-Cultuurwinkel in De Link op het Dorpsplein traditioneel het programma voor het nieuw seizoen voor. Dat vindt plaats tijdens Vers Geperst op zaterdag 3 oktober van 16 tot 19 uur en zondag 4 oktober van 9 tot 12 uur. De nieuwe lidkaarten liggen er dan ook klaar.

“We geloven in een nieuw seizoen, weliswaar met de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt”, zegt voorzitter Stefanie Temperman. “Net zoals iedereen zullen we ons aanpassen wanneer dat nodig is. Het extra werk nemen we er graag bij. Corona mag geen reden zijn om niet langer met cultuur naar buiten te komen. We doen er ook alles aan om het de mensen zo aangenaam mogelijk te maken, ondanks de beperkingen.”

“We hopen een bescheiden lichtpuntje te kunnen zijn in een sombere periode en cultuur te brengen voor een breed publiek. Met theater Zwins op 15 november en Klaas Delrue met zijn band Yevgueni op 5 december hebben we al twee topavonden in het verschiet. Daarbij trekken we resoluut de kaart van onze leden. Ze krijgen absolute voorrang om er coronaproof bij te zijn. Tickets zijn gevoelig goedkoper voor hen en ook vroeger beschikbaar dan voor niet-leden. Op die manier willen we hen belonen voor hun trouw, ook in deze moeilijke tijden.”

Donderdag 22 oktober geeft VRT-journalist Stefan Blommaert een lezing. Tijdens Vers Geperst zijn geïnteresseerde niet-leden ook welkom. DF-Cultuurwinkel is met zo’n 400 leden/gezinnen de grootste vereniging van de gemeente.

Meer info: www.df-cultuurwinkel.be