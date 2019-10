Derde en vierde leerjaar methodeschool Bloei! ruimt zwerfvuil

Erik De Block

06 oktober 2019

11u22 0 Ledegem In enkele straten rond de dorpskern van Ledegem hielden het derde en vierde leerjaar van de methodeschool Bloei! uit de Kortwagenstraat een zwerfvuilopruimactie. Gewapend met een zelfontworpen cape, masker, vuilniszakken, afvalknijpers en een stratenplan trokken de leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs er enthousiast op uit.

Het was in de tweede graad de aanzet van hun eerste grote project ‘Hoe kunnen wij een superheld zijn’. “Tijdens de lessen ‘project’ waar onder meer de doelen ‘mens en maatschappij’ centraal staan leerden we over helden uit de geschiedenis maar ook over helden uit onze omgeving die zich inzetten voor de natuur, de medemens en de dieren zonder daar iets voor terug te verwachten”, aldus begeleider Rolande Verfaille van het derde leerjaar. “Er werd gekozen om als eindproduct een superheld te zijn voor de natuur en onze buurtbewoners. Met deze activiteit lieten we iedereen zien dat we met de steun van mensen van Groen, Mooimakers en gemachtigde opzichters kunnen bijdragen aan een mooie en vooral nette toekomst voor onze leefomgeving.”