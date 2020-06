De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gids Danny Cottijn: “Nergens zo authentiek als in volkscafé De Meiboom, waar mijn wieg stond”

Ledegem

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag is Danny Cottijn (58) uit Sint-Eloois-Winkel aan de beurt. Hij twijfelt geen seconde als hem gevraagd wordt naar z’n favoriet plekje in de gemeente. “Café De Meiboom, natuurlijk. Mijn wieg stond er en ik ga er nog altijd verduiveld graag langs”, zegt Danny die ooit ook zelf cafébaas was… aan de overkant van de straat.