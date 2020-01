De sp.a wil bibliotheek in een nieuwbouw Erik De Block

02 januari 2020

10u13 0 Ledegem Als het van oppositieraadslid Caroline Seynhaeve (sp.a) afhangt, dan komt er in Ledegem voor de bibliotheek een nieuwbouw. “De bib bevindt zich nu in een gebrekkig gebouw”, liet ze tijdens de gemeenteraad horen. “Er is vochtophoping.”

Er zijn dakwerken voorzien. De bovenruimte is toe aan renovatie. Hiervoor is in het meerjarenplan een krediet van 57.000 euro voorzien. “Akkoord, er zijn investeringen voorzien maar het blijft een oud gebouw”, aldus Seynhaeve. “Er gebeurt nu veel oplapwerk. Het Capellehof in Rollegem-Kapelle zou een ideale locatie zijn om de bibliotheek naar daar te verhuizen.”

“We gaan boven het bureel van de bibliothecaris renoveren en ook de verlichting vernieuwen”, aldus schepen Geert Dessein (CD&V-VD). “Van het beheersorgaan van de bibliotheek kwam nog nooit de vraag om te verhuizen.”

“De grootte van de bib voldoet aan de behoeften”, voegt burgemeester Bart Dochy (CD&V-VD) er nog aan toe. “Een grotere en mooie bibliotheek is niet de vraag van de mensen.”