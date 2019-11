De Oude Smisse vrijdagavond laatste keer open Erik De Block

07 november 2019

12u32 4 Ledegem Café De Oude Smisse in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel gaat vrijdag vanaf 17 uur voor de laatste keer open. Het clublokaal van de organisatoren van Winkel Koerse gaat tegen de vlakte en ruimt plaats voor vier woningen.

Tijdens deze ‘afbraakavond’ staan de bestuursleden van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen voor de gelegenheid in schiften achter de toog. Na middernacht en zolang de voorraad strekt zijn alle dranken aan één euro. Zaakvoerder Krist Vandemoortele is ook voorzitter van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen en gewezen uitbater van domein Het Kleine Meer. De Oude Smisse was de afgelopen jaren alleen nog de eerste vrijdag van de maand open en werd vooral gebruikt voor de berging van allerlei materiaal van Winkel Koerse. De organisatoren van Winkel Koerse vergaderden er ook. De vraag is nu waar de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen naartoe moet. “Er zijn gunstige vooruitzichten”, verzekert voorzitter Vandemoortele. “We zijn aan het onderhandelen met privépersonen en het gemeentebestuur van Ledegem om tot een oplossing te komen waar alle partijen wel bij varen.”