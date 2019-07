De Hoppertjes leren Sint-Eloois-Winkel bier drinken met eigen brouwsel en biercave CDR

10 juli 2019

13u01 11 Ledegem Met een eigen bierfirma, een eerste brouwsel zijnde Den Gouden Hopper en hun biercave/-shop willen De Hoppertjes Sint-Eloois-Winkel op de bierkaart zetten. Een brouwpakket wakkerde hun liefde voor artisanale bieren aan en die passie willen ze nu overdragen aan het brede publiek.

Langs de Beurtemolenstraat, op de grens van Sint-Eloois-Winkel en Gullegem en te midden van de velden, bouwen Lenny Soubry en Geert Hoylaerts stap per stap aan hun eigen bierwalhalla. Zo’n twee jaar terug kregen beiden een brouwpakket voor hun vaderdag en voor ze het wisten waren De Hoppertjes een feit. “Dat brouwpakket smaakte naar meer”, vertelt Geert. “We sloegen aan het experimenteren. Eerst met een oude kookpot en een gasvuur, maar al snel gingen we ons meer en meer in het brouwen verdiepen en kochten we een kleine brouwketel om meer gecontroleerd te brouwen.”

Het resultaat was een eerste biertje: Den Gouden Hopper. “Het is een blond bier van zeven graden met hergisting op de fles. Het smaakt fruitig en subtiel peperig”, weet Lenny. “Den Gouden Hopper brachten we recent op de markt, maar er liggen ook al drie andere recepten klaar om te lanceren. Het gaat om een koffiebier, een quadrupel en een weissbier dunkel.”

De goesting en de ambitie is duidelijk groot bij het duo. Om hun bier aan de man te brengen, verbouwden ze bovendien een oude loods met recyclagematerialen om tot hun eigen biercave. Die heeft twee functies: winkel en café. “In eerste instantie is men hier welkom om Den Gouden Hopper te proeven en aan te kopen. Maar het gaat verder dan dat. Als bierliefhebbers hadden we zelf al meermaals voor dat we in de winkel een biertje kochten dat we bij thuiskomst niet lekker vonden. Daar sta je dan met de overige flesjes. In onze biercave bieden wij de mensen de kans om de biertjes eerst te proeven en dan pas aan te schaffen.”

Vandaag vind je in de biercave een 30-tal biertjes. “Het zijn allemaal speciale, artisanale biertjes die focussen op smaak en die wij zelf selecteerden. Alles wordt voorgeproefd en pas als we allebei overtuigd zijn, nemen we het bier op in ons gamma. Vandaag gaat het hoofdzakelijk om Belgische biertjes, maar we willen komen tot een wereldwijde selectie. Je kan hier één biertje proeven, maar ook kiezen voor de degustatieplank met vier biertjes waarvan we dan telkens 15 centiliter schenken. Daarnaast maken we ook geschenkmanden en kan men in de biercave terecht voor demonstraties en workshops omtrent bierbrouwen en gaan we hiermee ook de hort op.”

Maar de biercave van De Hoppertjes staat ook open voor wie het minder op bier begrepen heeft. “We zijn hier echt op de boerenbuiten gevestigd en zijn daardoor de ideale stopplaats voor fietsers en wandelaars. Wie liever geen biertje drinkt, kan hier ook terecht voor een frisdrank, een koffie, een wijntje…Dat kan binnen of op het terras waar we ook een trampoline en een glijbaan voor de kinderen installeerden.

De biercave is geopend op donderdag en vrijdag van 14 tot 19 uur, op zaterdag van 9 tot 21 uur en op zondag van 9 tot 17 uur. Meer op www.dehoppertjes.be, die ook een webshop omvat.