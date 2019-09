Davidsfonds heeft een nieuwe naam en een nieuwe voorzitter Erik De Block

30 september 2019

09u51 0 Ledegem De plaatselijke afdeling van het Davidsfonds heeft een nieuwe naam en ook een nieuwe voorzitter. Stefanie Temperman (42) volgt zestiger Rik Decock op. De naam wijzigt naar DF Cultuurwinkel.

“Hiermee willen we ons nog meer profileren als de referentie op het vlak van cultuur in onze gemeente en daarbuiten”, zegt Stefanie Temperman. “Verfrissende activiteiten van eigen bodem maar ook ver daarbuiten, blijven centraal staan. En we blijven ook werken aan de verjonging van ons bestuur.”

Driehonderd gezinnen zijn lid van DF Cultuurwinkel. “Davidsfonds en de boeken die onze leden kopen om aan te sluiten of hun jaarlijks lidmaatschap te vernieuwen, blijven een deel van ons verhaal”, aldus de nieuwe voorzitter. “Maar we willen ons vooral profileren als een vereniging die in eigen gemeente originele culturele activiteiten brengt. De eigen leden, die genieten van een fikse korting bij alles wat we organiseren, blijven ons primair doelpubliek.”

“Maar we mikken met onze programmatie ook bewust op mensen uit de brede regio met een culturele interesse. De jongste jaren merkten we flink wat interesse van cultuurliefhebbers die niet bij het Davidsfonds zijn aangesloten. Ook voor hen willen we er zijn, al blijven bepaalde activiteiten exclusief voor leden voorbehouden. We zullen ook niet nalaten om in te zetten op avonden van eigen bodem, met een flinke scheut originaliteit.”

Rik Decock was maar liefst zeventien jaar voorzitter. Lobke Van Marcke komt terug in het bestuur waartoe ze vroeger al behoorde. Het bestuur heeft nood aan vers bloed en doet een oproep naar enkele twintigers, eventueel dertigers, die zo’n engagement zien zitten.