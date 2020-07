Davidsfonds gaat op zoek naar Ridder X: “Een ideale afstand, toffe opdrachtjes onderweg en leuk voor kinderen” VHS

02 juli 2020

10u29 2 Ledegem Het coronavirus blijft ook de werking van Davidsfonds Cultuurwinkel parten spelen. Maar omdat stilzitten gelijk staat met achteruit gaan, is er nu een aantrekkelijke buitenactiviteit. “We gaan op zoek naar Ridder X, in een tocht van tien kilometer”, zegt voorzitter Stefanie Temperman. “De formule slaat aan: tientallen deelnemers trokken al op pad en kwamen tevreden terug.”

De organisatoren van de gratis ‘Zoektocht langs Winkelsche Velden’, zochten hun inspiratie in 1302. “Snode Fransen, de naam ridder onwaardig, denken een slag te slaan als ze een Vlaamse ridder ontvoeren”, weet Stefanie Temperman. “X is verrast en moet zich gewonnen geven. Maar koelbloedigheid is de tweede natuur van echte ridders. Ongemerkt slaagt X erin om, op weg naar een onbekende schuilplaats, sporen achter te laten. Zo hoopt hij teruggevonden te worden.”

Sporen in het straatbeeld

Wie goed uit zijn doppen kijkt, vindt ongetwijfeld de sporen terug in het straatbeeld: een geldbeugel, goudmunten, een schild, berichten in een flesje, een zwaard... “Ze leiden tot de ontmaskering van de identiteit van Ridder X”, legt Stefanie uit. “En wie alles goed oplost en wat geluk heeft met de schiftingsvraag, maakt kans op een aankoopbon, te besteden bij onze lokale handelaars. De reacties van de deelnemers zijn positief. Een ideale afstand, toffe opdrachtjes onderweg, erg leuk ook voor kinderen... het zijn maar enkele van de commentaren.”

Wandelen of fietsen

De gratis zoektocht loopt nog tot en met 11 juli. Je kunt deelnemen met de fiets, maar wandelen is een betere optie: zo loop je minder risico om onderweg iets over het hoofd te zien. De tocht is tien kilometer lang en start aan het paardenmonument, bij de rotonde van ’t Smiske in Sint-Eloois-Winkel. Daar vind je in een brievenbus achter het monument ook de deelnamekaarten waarmee je aan de slag kunt. Op 12 juli worden de winnaars bekendgemaakt.