Coronavirus doorkruist etentje ’t Groot Verzet: koude schotels afhalen in de plaats van tafelen in DE L!NK Hans Verbeke

12 maart 2020

20u30 18 Ledegem Het coronavirus trekt ook een streep door het etentje dat vrijdagavond voor het goede doel geprogrammeerd stond in cultuurzaal DE L!NK in Sint-Eloois-Winkel. ’t Groot Verzet, organisator van het gebeuren, legt zich echter niet zomaar neer bij de feiten.

Iets meer dan driehonderd mensen zouden vrijdagavond in de Winkelse cultuurzaal aanschuiven voor een koude schotel ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Het etentje is een organisatie van ’t Groot Verzet, een loop- en fietsteam dat zich op een sportieve manier afzet tegen kanker. “We hebben de situatie rond het coronavirus de afgelopen dagen met argusogen gevolgd, maar het werd steeds duidelijker dat ons evenement in het gedrang zou komen. Gezondheid primeert en dus zagen we ons genoodzaakt het etentje in DE L!NK te schrappen. Maar de mensen die kaarten hebben gekocht, kunnen er tussen 18 en 20.30 uur hun koude schotel afhalen om thuis op te eten.”

“Ergere dingen dan dat”

“Leuk is het niet, maar er zijn ergere dingen dan dat”, reageert ’t Groot Verzet. “We zijn vooral blij dat we een oplossing hebben gevonden om onze sympathisanten toch te bedienen. Als ze langskomen om hun koude schotel af te halen, hebben ze trouwens ook de gelegenheid om een aangepast wijntje of een streekbier van brouwerij ’t Verzet mee te nemen, tegen een prijsje. Mogelijk organiseren we later dit jaar nog een Verzetscafé, zodat we toch nog eens samen kunnen genieten.”