Comedy-avond met Joost Van Hyfte Erik De Block

04 februari 2020

16u56 0 Ledegem Op uitnodiging van Ferm Rollegem-Kapelle brengt Joost Van Hyfte op vrijdag 7 februari vanaf 20 uur in GC De Link in Sint-Eloois-Winkel een avond vol comedy.

In zijn vorige shows liet hij de mensen meekijken naar zijn leven als restauranthouder. Hij leerde de aanwezigen hoe je op een simpele of goedkope manier je vrienden kunt imponeren met culinaire kunsten. Zijn vierde show is anders. Misschien heeft Joost wel dingen op te biechten uit zijn periode als kok? Dingen die je als frequent restaurantbezoeker waarschijnlijk niet weet of misschien zelfs liever niet zou willen weten. Tickets kosten twaalf euro. Meer info op 0473/93.08.04.