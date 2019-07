Cirque Magique licht tipje van de sluier voor vijfde editie: nieuw podium met uitkijkpunt, skydives en nieuwe app Sam Vanacker

26 juli 2019

12u27 0 Ledegem De vijfde editie van Cirque Magique staat voor de deur. Op 2, 3 en 4 augustus verrijst in een veld in Ledegem terug een circusdorp. Naast de vaste waarden als de clowns, de vuurspuwers, de draaimolen en dergelijke zijn er ook dit jaar ook enkele nieuwigheden. Zo worden de podia in een nieuw kleedje gestopt, zijn er extra winkeltjes en wordt er ook een app gelanceerd.

Podium met uitzicht

Twee van de vijf podia hebben een stevige facelift en een nieuwe naam gekregen. “De Centropolis is het vernieuwde, ultramoderne hoofdpodium van de weide. Een mix van strak design, heldere kleuren en speelse elementen. De gloednieuwe Mirador stage opent enkel op zaterdag en wordt de thuishaven voor retro fans. Wat deze stage extra uniek maakt, is dat de bezoekers deze zelf kunnen beklimmen, goed voor een pracht van een uitzicht. De Circodrome, de Toilet Stage en de Camping Stage blijven, maar ondergaan ook een facelift.”

Skydive op festivalterrein

Nog meer dan de vorige jaren wordt ingezet op animatie en beleving op het festivalterrein. Vaste waarden zoals de kermisattractie, de vuurspuwers en de acrobaten zijn terug van de partij, maar de organisatie doet er nog een schepje bovenop. Zo zijn twee gelukkige winnaars gekozen die op festivalterrein zullen landen via een parachutesprong. Daarnaast is er ook een cinemaruimte voorzien op het terrein.

App

Headliner dit jaar is de Duitse producer Boris Brejcha. Hij speelt deze zomer slechts op twee Belgische festivals, met name Tomorrowland en Cirque Magique. Op de internationale lijst prijken ook nog microhouse-duo Booka Shade, de Duitse producer Butch, Monika Kruze, het Franse houseduo Cassius, Patrick Topping, Paco Osuna, Perc, Richy Ahmed, Luke Slater, Marco Faraone en Reinier Zonneveld. Er treden ook 39 Belgische artiesten aan, waaronder Dr. Lektroluv, Joyhauser, Nico Morano, Goldfox en Maxim Lany. Nog nieuw is dat Cirque Magique vanaf dit jaar een eigen applicatie heeft. Via de app kunnen de bezoekers het programma raadplegen, maar ook een line-up samenstellen en op basis daarvan een planning opmaken. Ook meldingen over veiligheid en weersvoorspellingen kunnen indien nodig via die app verspreid worden door de organisatie.