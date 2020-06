Cannabistelers riskeren tot twee jaar cel Alexander Haezebrouck

22 juni 2020

15u43 0 Ledegem De cannabiskwekers die in het centrum van Rollegem-Kapelle een cannabisplantage onderhielden in de kelder van een halfopen woning, riskeren tot twee jaar cel. De plantage werd op 12 februari 2019 ontdekt. In de kelder ontdekten de speurders toen een plantage van 689 volgroeide planten.

Tijdens de huiszoeking was één man aanwezig, een Albanees. “Onderzoek wees uit dat Hij in maart 2018 naar ons land was gekomen en gebruikt werd om te werken in de plantage en de plantjes water moest geven”, zei het openbaar ministerie. In totaal moesten zich maandag vijf mensen verantwoorden op de rechtbank. Niemand daagde op in de rechtbank. Het pand werd verhuurd aan twee beklaagden, die het op hun beurt onderverhuurden met de bedoeling de cannabisplantage te installeren.

De man die aanwezig was op het moment van de huiszoeking riskeert vijftien maanden met uitstel. De andere vier beklaagden riskeren een celstraf van twee jaar en een boete van twaalfduizend euro. Een van de beklaagden werd ook al eens veroordeeld voor een cannabisplantage. Energiemaatschappij Luminus stelde zich burgerlijke partij in de zaak omdat beklaagden illegaal energie aftapten. Het bedrijf vraagt een schadevergoeding van 110.000 euro. Vonnis op 27 juli.