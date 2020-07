Burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen overleggen over verstrenging coronamaatregelen Erik De Block

22 juli 2020

14u16 0

Het zwaar getroffen Ledegem wil zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de nieuwe besmettingen door het coronavirus en rekent daarvoor op de medewerking van de huisartsen. “Donderdagmorgen vergaderen we met de burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen om te overleggen welke maatregelen we zullen nemen”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Uit het clusteronderzoek blijkt dat er verbanden zijn tussen coronabesmettingen. Dat was zo bij de uitbraak in het naburige Moorsele en Wevelgem en recent ook bij de nieuwe besmettingen van de Chiro van Lendelede. Eén meisje woont in Sint-Eloois-Winkel. Er is ook een probleem in een dagcentrum en een aantal serviceflats. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk de verschillende clusters in de streek in kaart brengen.”