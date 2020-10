Burgemeester van het donkerrode Ledegem in quarantaine nadat echtgenote positief test Hans Verbeke Erik De Block

06 oktober 2020

16u56 2 Ledegem Ledegems burgemeester Bart Dochy en zijn gezin zitten in quarantaine nadat zijn vrouw Veerle Lauwers positief heeft getest op Covid-19. “Nog voor de test heb ik uit voorzorg al mijn fysieke afspraken afgezegd”, zegt Dochy, die zeven dagen in zijn kot zal blijven. “Zelf voel ik me op dit moment niet ziek. Afwachten of dat zo blijft. Intussen vraag ik iedereen, nog maar eens, om voorzichtig te blijven en de maatregelen na te leven.”

Het nieuws komt uitgerekend op de dag dat Winkel Koerse zou plaatsvinden, het traditionele hoogtepunt van de kermis in de Ledegemse deelgemeente. “Onze dochter Julie was maandagmorgen ziekjes, mijn echtgenote voelde zich ook niet kiplekker”, doet Bart Dochy het verhaal. “Ze besloten zich te laten testen. Ikzelf ben onmiddellijk vrijwillig in quarantaine gegaan. Het politiecollege van maandagmorgen heb ik gelaten voor wat het was, ik ben niet in het gemeentehuis geweest. Dinsdagmorgen kregen we het bericht dat de test van Julie negatief was. Op het resultaat van Veerle was het nog even wachten maar we gingen er een beetje van uit dat ook zij negatief zou zijn. Niet dus. ’s Namiddags kregen we het nieuws dat ze besmet was.”

Contacttracing werkt

Grotendeels gerustgesteld door het resultaat van dochter Julie, werkte de Ledegemse burgemeester dinsdagvoormiddag alsnog een belangrijke afspraak af in Brussel. “Op de terugweg belde mijn echtgenote met het nieuws van de positieve test. Amper een uurtje later al kreeg ik een telefoontje van de mensen die aan contacttracing doen, met de melding dat ik in quarantaine moest. De aanleiding van het telefoontje is natuurlijk niet goed maar het is wel geruststellend om te merken dat het systeem werkt.”

Dochy en zijn echtgenote waren zaterdag en zondag aanwezig op enkele activiteiten van het kermisweekend in Sint-Eloois-Winkel. “Geen idee of het daar is misgelopen”, zegt hij. “We zijn voorzichtig geweest, zoals de voorbije maanden, en hebben strikt de coronamaatregelen gevolgd. Toch raakte Veerle besmet. Mijn echtgenote is regelmatig op de baan voor haar job, ze doet boodschappen, noem maar op. Het kan dus zo’n beetje van overal komen.” De burgemeester voelt zich naar eigen zeggen nog fit en gezond. “Maar dat kan uiteraard veranderen”, zegt hij. “Het is afwachten. Mijn quarantaine is maandagmorgen al gestart en zal zeven dagen duren.”

Ledegem kleurt donkerrood

Een en ander betekent dat Dochy donderdagavond de gemeenteraad niet kan leiden. “Toch niet van in de raadzaal”, zegt hij. “We denken eraan om de gemeenteraad via videoconferentie te laten verlopen. Dan hoeft niemand de verplaatsing naar het gemeentehuis te maken.” De jongste veertien dagen zijn er in Ledegem 37 besmettingen met corona bijgekomen. Omgerekend op 100.000 inwoners - de standaard die wordt gehanteerd door Sciensano - levert dat een besmettingsgraad op van 382, het hoogste cijfer van alle steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Daarmee overschrijdt Ledegem het alarmniveau 4 en krijgt ze een donkerrode kleur op de geografische besmettingskaart. “Dat is geen reden om bang te zijn maar wel om extra voorzichtig te blijven in onze contacten en de coronamaatregelen rigoureus op te volgen”, zegt Dochy.