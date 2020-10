Burgemeester Bart Dochy maandag terug op post, “de afgelopen zeven dagen zijn er in onze gemeente dertig positieve gevallen” Erik De Block Hans Verbeke

10 oktober 2020

15u14 0 Ledegem Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) van Ledegem gaat maandag terug aan het werk. Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) van Ledegem gaat maandag terug aan het werk. Hij en zijn gezin zitten momenteel in quarantaine nadat zijn vrouw Veerle Lauwers positief heeft getest op Covid-19. Uit voorzorg heeft Bart Dochy deze week alle fysieke afspraken afgezegd. Ook dochter Julie testte positief.

Eerder testte Julie nochtans positief. “Mijn echtgenote is nooit zo zwaar ziek geweest”, aldus burgemeester Bart Dochy tijdens een Facebook Live. “Ze voelt zich vooral moe, moet hoesten maar alles komt goed. We danken ook iedereen voor de steunbetuigingen.”

Zoon Thibaut is in quarantaine gegaan op hotel, van zodra bekend was dat zijn moeder besmet was. Voor hem komt dit extra ongelegen omdat afgelopen woensdag de opening stond gepland van het immokantoor Belistate op de hoek van de Gullegemsestraat en de Smisseknokstraat in Sint-Eloois-Winkel.

Ex-wielrenner Thibaut Dochy werkt daar maar door de besmetting werd de opening van het kantoor afgelast. De 800 exquise hapjes die voor de gelegenheid waren klaargemaakt, werden dan maar woensdag- en donderdagavond ter plaatse in een tent voor het kantoor uitgedeeld aan al wie dat wou.

“De afgelopen zeven dagen zijn er in onze gemeente dertig positieve gevallen”, vertelt de burgemeester. “De cijfers voor onze gemeente zijn niet goed. Daarmee zitten we aan de top in onze provincie. De cijfers op Vlaams niveau zijn slecht te noemen. Het gaat hier vooral om de generatie van 45-plussers maar donderdag en vrijdag waren er dan besmettingen bij enkele jonge mensen. We hebben geen specifieke bron van de besmettingen. Vandaar dat we geen maatregelen moeten nemen. Niet panikeren maar de richtlijnen volgen is belangrijk. Nog meer dan voorheen moeten we aandacht hebben voor de basisregels.”

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem was men bijna helemaal coronavrij. Ondertussen is er een bewoner van hoge leeftijd positief en zit in isolatie. “Er zijn een aantal besmettingen geweest maar het bleef relatief onder controle”, aldus burgemeester Dochy.

Het jaarlijks seniorenfeest in de sporthal van Rollegem-Kapelle gaat niet door. Dat werd beslist door de gemeentelijke seniorenadviesraad. Er komt wel een alternatief in Rustenhove. De kermis in Ledegem gaat dit weekend door. Net zoals vorige week in Sint-Eloois-Winkel gaat dat coronaproof verlopen.