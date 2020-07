Burgemeester Bart Dochy: “Donderdagmorgen overleggen we met de burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen” Erik De Block

22 juli 2020

14u16 0 Ledegem Het zwaar getroffen Ledegem wil zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de nieuwe besmettingen door het coronavirus en rekent daarvoor op de medewerking van de huisartsen. “We bellen rond en houden elkaar op de hoogte, zoveel huisartsen zijn er trouwens niet”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

“Uit het clusteronderzoek blijkt dat er verbanden zijn. Eerst door besmettingen in het naburige Moorsele en Wevelgem. Recent ook door de nieuwe besmettingen bij de Chiro van Lendelede. Een meisje woont in Sint-Eloois-Winkel. Er is ook een probleem in een dagcentrum en een aantal serviceflats. Donderdagmorgen vergaderen we tijdens een videoconferentie met de burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen om te overleggen hoe we het verder gaan uitpakken.”